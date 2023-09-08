Жительницу Читы обвинили в госизмене за съемку для украинских пограничников

Молодую жительницу Читы обвинили в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса РФ. — Прим. ред.) и оставили под арестом, несмотря на труды адвоката. Девушке также было отказано в изменении меры пресечения на домашний арест. Об этом сообщают представители пресс-службы Забайкальского краевого суда. Читинка, по данным следствия, фотографировала и снимала на видео колонны военной техники и солдат, отправляющихся в зону спецоперации, а затем отправляла материалы украинским пограничникам.

«Она была задержана 10 июля 2023 года, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая была продлена по 2 ноября. Адвокат обвиняемой обжаловал арест своей подзащитной, попросив суд изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом», — сказано в публикации.

Доказательная база по уголовному делу лишила девушку шанса на смягчение меры пресечения. Со своим адресатом она познакомилась по переписке, после чего по его просьбе начала поставлять материалы, которые могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности РФ. Снимала, к примеру, эшелоны военной техники на железной дороге.

«Кроме того, жительница краевого центра обвиняется в том, что в Читинском аэропорту снимала фото и видео военных, которые отправлялись в зону СВО, а также отправляла противнику — представителю Украины — видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне», — сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что гражданка активно выступала со своей политической позицией в соцсетях. Она позиционировала себя как противника спецоперации. В близком кругу отмечали, что девушка из-за этого разорвала отношения со многими друзьями, поссорилась с ними из-за взглядов на ситуацию вокруг Украины. Читинка хотела переехать в эту страну, но новый знакомый не успел исполнить договоренность и купить билеты.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Петербурге из-за провокационных листовок задержали уборщика филармонии.