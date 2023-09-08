«Высочайшая оценка»: Шойгу наградил отличившихся участников СВО

Шойгу вручил звезды Героев России трем офицерам за подвиги в ходе СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Наши бойцы без устали защищают интересы России.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное — выполнили задачу», — сказал министр.
Так, трое военнослужащих получили медали «Золотая Звезда» за проявленный на поле боя героизм. Звания Героя России удостоен командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин.
При освобождении одного из населенных пунктов он командовал бригадой, которая во время боя смогла совершить маневр и прорвать оборону противника, который сразу же отступил с большими потерями. Также награду получил командир огнеметной роты радиационной, химической и биологический защиты старший лейтенант Владислав Журавлев.
Во время наступления российских войск его рота уничтожила вражескую пехоту и боевую технику. Удостоен звания и командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля: он смог спасти свою роту, пожертвовав собственной безопасностью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шойгу прибыл в зону спецоперации для инспектирования военных в зоне СВО.
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