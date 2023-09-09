«Попали в зависимость»: политика Маска поставила ВСУ в неудобное положение

Сам мультимиллионер своей вины в сложившейся ситуации не признал.

ВСУ стремительно теряет позицию на фронте. Ситуация с платформой Starlink Илона Маска лишь подтверждает эту теорию. С таким мнением выступил польский полковник Петр Левандовски в беседе с порталом Onet.

По словам военного, Илон Маск фактически сорвал атаку ВСУ на Крым, отказавшись включать подконтрольную ему систему. И если для Украины все случившееся не стало тревожным звоночком, то властям Польши точно стоит задуматься, уверен Левандовски.

Что касается текущего положения Украины на позициях, то ситуация со Starlink в очередной раз подчеркнула уязвимость и тактическое несовершенство армии Зеленского, считает поляк.

«Некоторые говорят, что нам следует поучиться у украинской армии. При всем уважении, это чушь <…>, вооруженные силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, которая до сих пор управляется одним человеком и имеет свою собственную позицию», — заявил эксперт.

Левандовски подчеркнул: поступая именно так, Илон Маск действовал только из собственных убеждений. Стране опираться на платформу, которая принадлежит частному лицу, было большой ошибкой, подвел черту Левандовски.

Сам Маск, комментируя ситуацию с ВСУ, отмечал, что неоднократно убеждался в правильности собственного выбора. По его словам, если бы он принял другое решение, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru объяснял, виноват ли Илон Маск и его периодические отключения Starlink на Украине в том, что ВСУ бьют по своим.