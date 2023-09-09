Военный эксперт усомнился в успешном сотрудничестве ВСУ и Европы на перспективу.

Цели Украины в конфликте и поддержавшего его Запада больше не совпадают. Проявившиеся между союзниками разногласия могут оставить киевский режим у разбитого корыта, полагает вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. Об этом он написал в статье для Sky News.

Изначально, по словам Белла, Запад видел в России угрозу своим интересам. Украинский конфликт должен был ослабить позицию России на мировой арене, но безуспешно. Теперь же страны Запада больше ориентированы на решение внутренних вопросов, а не внешних. Однако киевский режим текущий результат не устраивает, и он все еще пытается вернуть утраченные территории.

Россия продолжает вести специальную военную операцию по защите Донбасса. Она началась 24 февраля 2022 года. Тогда власти ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве в связи с участившимися атаками со стороны украинских боевиков, которые не давали местным жителям покоя последние девять лет.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы рассматривают возможность компромисса с Россией, но есть нюансы.