Новая волна: синоптики пообещали москвичам «прилив тепла»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Синоптики пообещали москвичам возвращение теплой погоды

Новая волна: синоптики пообещали москвичам «прилив тепла»

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Тема:
Погода

Когда ждать наступления «бабьего лета»?

На следующей недели в Москве ожидается взлет температуры. Каждый день градусы будут подниматься выше 20. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов изданию NEWS.ru.

«Дневные температуры на неделе будут подниматься выше 20 градусов тепла. К середине недели прогреется аж до +24 градусов. Вероятность дождей при этом крайне мала, что не может не радовать», — отметил синоптик.

Теплая погода в Москве продлится до 15 сентября. Но уже с 16 с северо-запада придет холодный фронт, после которого, скорее всего, градусы на термометре пойдут вниз. Но синоптик отметил, что затем температура снова может подняться.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Новосибирск обрушился град размером с яйцо и он сильно побил автомобили. Туча настигла город к 19:00 по местному времени (15:00 по московскому — Прим. ред.). Сначала начался дождь, который со временем усиливался и превратился в град.

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