Новая волна: синоптики пообещали москвичам «прилив тепла»

Синоптики пообещали москвичам возвращение теплой погоды
Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир
Когда ждать наступления «бабьего лета»?
На следующей недели в Москве ожидается взлет температуры. Каждый день градусы будут подниматься выше 20. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов изданию NEWS.ru.
«Дневные температуры на неделе будут подниматься выше 20 градусов тепла. К середине недели прогреется аж до +24 градусов. Вероятность дождей при этом крайне мала, что не может не радовать», — отметил синоптик.
Теплая погода в Москве продлится до 15 сентября. Но уже с 16 с северо-запада придет холодный фронт, после которого, скорее всего, градусы на термометре пойдут вниз. Но синоптик отметил, что затем температура снова может подняться.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Новосибирск обрушился град размером с яйцо и он сильно побил автомобили. Туча настигла город к 19:00 по местному времени (15:00 по московскому — Прим. ред.). Сначала начался дождь, который со временем усиливался и превратился в град.
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