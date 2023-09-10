СК расследует атаку ВСУ на избирательный участок в Запорожской области

Следственный комитет РФ расследует факт атаки украинского беспилотника на избирательный участок в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Один из избирательных участков в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен в результате атаки дронов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ведомства устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее назвала терактом уничтожение избирательного участка в Запорожской области ударом дрона.

Атака произошла минувшей ночью. В результате попадания украинского БПЛА пункт голосования оказался разрушен. Жертв и пострадавших удалось избежать, так как ни членов комиссии, ни посетителей в момент удара там не было.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев в беседе с журналистами заявил, что очевидной целью украинских боевиков было запугать членов местного избиркома, чтобы они не вышли на работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории избирательного участка в населенном пункте Счастливцево Херсонской области обнаружили боевую гранату.