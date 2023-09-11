Только вперед: на ВЭФ-2023 обсудят миграционный потенциал Дальнего Востока
На ВЭФ-2023 обсудят миграционный потенциал Дальнего Востока
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Runkel; 5-tv.ru
Какие решения предложат власти, чтобы значительно улучшить качество жизни в отдаленных субъектах Федерации?
Сегодня на площадке издания «Аргументы и факты» в рамках Восточного экономического форума также пройдет дискуссия о миграционном потенциале Дальнего Востока. Приглашенные эксперты обсудят способы привлечения новых жителей в эти регионы, особенно из числа молодежи, действующие и будущие программы поддержки переселенцев.
Сейчас делается многое, чтобы работа, учеба и жизнь на Дальнем Востоке были привлекательны для россиян. Но отдаленность этих территорий и объективные трудности с социальной инфраструктурой на местах пока не позволяют в полной мере задействовать имеющийся потенциал. Эксперты, среди которых губернаторы, министры, депутаты Государственной думы и региональных парламентов готовы предложить новые решения.
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