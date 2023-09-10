ВЭФ удивляет: искусственный интеллект впервые сыграл с музыкантами на одной сцене

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 0

Искусственный интеллект впервые сыграл с музыкантами на одной сцене

ВЭФ удивляет: искусственный интеллект впервые сыграл с музыкантами на одной сцене

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

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Тема:
ВЭФ-2023

Гостей и участников форума ждала незабываемая программа: настоящий сюрприз!

Первый симфонический концерт с участием искусственного интеллекта состоялся на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023). Авторы и реализаторы идеи рассказали, почему люди пошли на творческое сотрудничество с роботами, и что получилось в итоге.

По словам композитора и музыканта Петра Дранги, искусственный интеллект если еще не стал частью нашей жизни, то скоро обязательно станет. Поэтому и появилась симфония «Космос», в которой нейросеть выступает в качестве помощника — не ориентира.

«Я думаю только о направлении — в каком направлении нужно с искусственным интеллектом сотрудничать, в каком направлении нужно объединяться. И я бы хотел, чтобы это происходило во благо. Это не будет ни в коем случае ни соревнование, ни баттл, ни соперничество, а именно сотрудничество», — объяснил музыкант и композитор Петр Дранга.

В концерте использовалась нейросеть «Симфомер» от Сбера. Ее обучали на партитурах Петра Дранги.

«Уникальность сегодняшнего события заключается как раз в том, что нейросеть в режиме реального времени импровизировала на основе той информации, которую она получила по партитурам от Петра», — уточнил главный эксперт по технологиям управления экспериментальных систем машинного обучения Сбербанка Алексей Минин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соколиный аукцион запланировали на форуме «День сокола» в рамках ВЭФ.

Тема:
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