Нидерландский депутат де Грааф: Россия уже победила в конфликте с США и НАТО
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
РФ уже празднует триумф над принципиальными оппонентами, в то время как Евросоюз терпит крах. Но будет ли странам Запада достаточно этого осознания?
Фактически Россия уже является победителем в конфликте с США и НАТО, в то время как ЕС уже во многом проиграл. С таким мнением выступил депутат нидерландской партии «Форум за демократию» Марсель де Грааф.
В социальных сетях европарламентарий заявил, что случившиеся за последнее время события сыграли на руку России, в то время как план стран Запада и ЕС вышел из-под контроля.
«Дедолларизация, расширение влияния России повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям — все это говорит не в пользу Америки», — дал профессиональную оценку он.
Де Грааф подчеркнул, что итоги саммита «Большой двадцатки» в Индии только подтверждают озвученную им же мысль. Напомним, что по результатам заседаний страны G20 подписали соответствующий указ, в котором нет ни слова против политики РФ. Утвержденные постулаты спровоцировали волну гнева со стороны МИД Украины.
«Итоги саммита „Большой двадцатки“ в Индии говорят сами за себя: Запад утратил возможность принуждать остальной мир к подчинению, и Украина тому доказательство», — заключил голландский политик.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США окончательно признали неизбежную победу России в спецоперации.
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