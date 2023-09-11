Труды по укреплению своей позиции не прошли даром.

Солдаты российской армии пресекли попытки ВСУ форсировать действия на купянском направлении. Впервые с момента начала спецоперации бойцы украинской армии признали собственное бессилие перед противниками.

В беседе с The New York Times военные ВСУ признали крах контрнаступления по направлении к Купянску. Боевая мощь российской армии оказалась настолько сильной, что высшее командование Украины вынуждено было направить в этот регион самых опытных десантников. Однако и они предотвратить поражения не сумели.

«Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют „ударным кулаком“, с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», — говорится в сообщении.

По утверждению украинских военных, на этом направлении российские подразделения добиваются «небольших тактических успехов», в то время как их бойцы вынуждены отступать, сдавая позиции.

Как утверждают в ВСУ, силы РФ пока не прорвали украинские оборонительные линии. Однако нет никаких шансов, что Россия ослабит давление в этом месте.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия РФ ликвидировала более 550 боевиков ВСУ за сутки.