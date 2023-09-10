Российская армия ликвидировала более 550 боевиков ВСУ в зоне СВО за сутки

Защитники Донбасса за минувшие сутки устранили порядка 576 украинских нацистов в зоне СВО. Данные об этом следуют из сводки Минобороны РФ о ситуации на разных участках фронта.

По данным оборонного ведомства, только на донецком направлении российские военные ликвидировали до 260 военнослужащих ВСУ. На южно-донецком — более 130.

На запорожском направлении, в частности в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Навоандреевка было разбито до 80 врагов. Под Красным Лиманом за минувшие стуки противник потерял более 50 боевиков убитыми, а под Купянском — еще порядка 20.

Успехов российской армии удалось добиться благодаря слаженной работе авиации, артиллерии и ракетных войск. Они нанесли поражение противнику в 117 районах в зоне СВО.

В министерстве добавили, что также была пресечена атака ВСУ в акватории Черного моря. Флот РФ уничтожил три быстроходных катера Willard американского производства вместе с экипажем. Киев потерял до 36 десантников.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2.