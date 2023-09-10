Российская армия ликвидировала более 550 боевиков ВСУ в зоне СВО за сутки

Подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в 117 районах.
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Защитники Донбасса за минувшие сутки устранили порядка 576 украинских нацистов в зоне СВО. Данные об этом следуют из сводки Минобороны РФ о ситуации на разных участках фронта.
По данным оборонного ведомства, только на донецком направлении российские военные ликвидировали до 260 военнослужащих ВСУ. На южно-донецком — более 130.
На запорожском направлении, в частности в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Навоандреевка было разбито до 80 врагов. Под Красным Лиманом за минувшие стуки противник потерял более 50 боевиков убитыми, а под Купянском — еще порядка 20.
Успехов российской армии удалось добиться благодаря слаженной работе авиации, артиллерии и ракетных войск. Они нанесли поражение противнику в 117 районах в зоне СВО.
В министерстве добавили, что также была пресечена атака ВСУ в акватории Черного моря. Флот РФ уничтожил три быстроходных катера Willard американского производства вместе с экипажем. Киев потерял до 36 десантников.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2.
- 10 сент
- Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник над Белгородской областью
- 10 сент
- «Сдадут нервы»: в Совфеде допустили новый теракт в США наподобие 11 сентября
- 10 сент
- В кустах рядом с избирательным участком в Херсонской области нашли гранату
- 10 сент
- Лавров раскрыл содержание «секретного» письма генсека ООН по зерновой сделке
- 10 сент
- «Цель — запугать»: беспилотник атаковал избирательный участок в Запорожской области
- 10 сент
- В Белом доме не исключили возможность поставок ракет ATACMS Украине, но когда?
- 10 сент
- Прогремело несколько взрывов: МАГАТЭ заявило о ядерной угрозе на Запорожской АЭС
- 10 сент
- Президент Бразилии пообещал пригласить Путина на саммит G20
- 10 сент
- «Несолоно хлебавши»: сенатор Пушков дал профессиональную оценку итогам G20
- 10 сент
- «Важное прояснение»: попытка Шольца «влепить РФ пощечину» пошла не по плану
Читайте также
72%
-0.28 104.89
-0.39
Нашли ошибку?