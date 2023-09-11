Помогут инвестиции: как в России решат проблему с «зависшими рупиями»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Финансист Сторчак: индийские рупии можно инвестировать объекты или бумаги

Помогут инвестиции: как в России решат проблему с «зависшими рупиями»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ВЭФ-2023

Финансисты советуют вкладывать индийскую валюту в ценные бумаги.

Вопрос индийских рупий, которые сейчас «зависли» на счетах российских предприятий и банков, будет решен в ближайшее время. Как рассказал в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) старший банкир ВЭБ. РФ Сергей Сторчак, Центробанк РФ и правительство работают над тем, как их реализовать.

По словам Сторчака, одним из вариантов использования рупий российскими предприятиями является инвестиция в какие-либо объекты или ценные бумаги.

«Это сохранение, по крайней мере, сохранение валютной выручки вашей от обесценивания в результате роста цен или инфляции. Как угодно называйте, но вопрос репатриации все равно остается открытым», — считает финансист.

Кстати, буквально на днях главный экономист ВЭБа Андрей Клепач заявил о возможности запуска Центробанком России процесса включения диска рупий в международные резервы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН.

Тема:
ВЭФ-2023
11 сент
Глава Хабаровского края призвал решить вопрос с мостом на Сахалин
11 сент
В ЕЭК назвали перспективными международные расчеты в цифровых нацвалютах
11 сент
Из Африки в Сибирь: как в России отпразднуют Международный день коренных народов
11 сент
Акцент на Азию: какие страны импортируют свои товары в Россию
11 сент
«Встретиться один на один»: зачем Ким Чен Ын собирается в Россию
11 сент
На ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН
11 сент
В России предложили снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры
11 сент
Спрос на жилье в России может упасть на 20%
11 сент
«От него многое зависит»: глава ТПП Катырин оценил перспективы цифрового рубля
11 сент
Найдется место? Песков оценил перспективы «врагов» быть снова принятыми в России
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:26
«Запад в бешенстве»: зачем Ким Чен Ын на самом деле едет в Россию
17:16
«Большой энтузиазм»: в США увидели предпосылки нового переворота на Украине
17:14
Полиция в Новосибирске задержала трех подозреваемых в серии диверсий на ж/д
17:11
Пушилин: ВСУ задействовали танки и БМП в Опытном, но понесли серьезные потери
17:03
Маск назвал предателями тех, кто осудил его решение отключить Starlink у Крыма
17:02
Глава Хабаровского края призвал решить вопрос с мостом на Сахалин

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Прежней уже не будет»: невестка раскрыла жуткие подробности состояния Светличной
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Юта о плохой музыке: «Прежде чем начать ругаться, посмотри внутрь себя»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России