Помогут инвестиции: как в России решат проблему с «зависшими рупиями»

Финансист Сторчак: индийские рупии можно инвестировать объекты или бумаги
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Финансисты советуют вкладывать индийскую валюту в ценные бумаги.
Вопрос индийских рупий, которые сейчас «зависли» на счетах российских предприятий и банков, будет решен в ближайшее время. Как рассказал в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) старший банкир ВЭБ. РФ Сергей Сторчак, Центробанк РФ и правительство работают над тем, как их реализовать.
По словам Сторчака, одним из вариантов использования рупий российскими предприятиями является инвестиция в какие-либо объекты или ценные бумаги.
«Это сохранение, по крайней мере, сохранение валютной выручки вашей от обесценивания в результате роста цен или инфляции. Как угодно называйте, но вопрос репатриации все равно остается открытым», — считает финансист.
Кстати, буквально на днях главный экономист ВЭБа Андрей Клепач заявил о возможности запуска Центробанком России процесса включения диска рупий в международные резервы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН.
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