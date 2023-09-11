На ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Объем торговли с государствами Юго-Восточной Азии планируется увеличить до 100 миллиардов долларов в год.

На ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Тема:
ВЭФ-2023

Россия создает дополнительные стимулы для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил председатель Делового совета Россия — АСЕАН Иван Поляков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

В числе приоритетных для взаимодействия направлений он назвал обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, экономику замкнутого цикла, экологию, цифровизацию, развитие умных городов, сферу науки и образования.

Также Поляков отметил важность поддержки деятельности российских компаний в Юго-Восточной Азии, совершенствования механизмов продвижения российского экспорта, экспансии товаров и услуг с увеличением торговли до 100 миллиардов долларов в год.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе ВЭФ заявил об увеличении объема железнодорожных перевозок с Китаем на 26% по сравнению с прошлым годом.

Тема:
ВЭФ-2023
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