Пушилин: ВСУ задействовали танки и БМП в Опытном, но понесли серьезные потери

Боевики активизировались в направлении населенного пункта Опытное, задействовав тяжелую технику. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он уточнил, что неонацисты задействовали там танки и БМП. При этом успехов это не принесло — киевский режим понес серьезные потери. Но, тем не менее, попыток прорваться не оставляет.

«Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, каких-то серьезных опасений нет», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солдаты российской армии пресекли попытки ВСУ форсировать действия на купянском направлении.