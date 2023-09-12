«Барсы» на позициях: работа добровольческих отрядов в зоне спецоперации

Новые попытки закрепиться ВСУ сейчас предпринимают и на лисичанском направлении. Однако там боевики несут существенные потери и вынуждены отступать. Это результат работы добровольческого отряда «Барс-12». Его бойцы реагируют на любое движение врага, накрывая его плотным огнем.



С линии соприкосновения передает корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.