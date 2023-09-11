Северный морской путь станет альтернативой Восточному железнодорожному полигону

Гусейнов: по Северному морскому пути в 2022 году прошло 32 миллиона грузов
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин
Такое мнение выразили в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Северный морской путь может стать хорошей альтернативой Восточному полигону железных дорог в части грузовых перевозок. Об этом в рамках сессии «Мировой транспортный северный путь» заявил первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Гаджимагомед Гусейнов отметил, что Минвостокразвития рассматривает Северный морской путь альтернативой железнодорожным перевозкам, потому что на сегодняшний день уже происходит устойчивый рост грузопотока по этому направлению.
«Мы в прошлом году перевезли 34 миллиона тонн грузов, для сравнения: в 2014 году мы возили только четыре миллиона тонн грузов. По сути, это уже становится в части грузовой базы сегодняшней альтернативой Восточному полигону железных дорог», — рассказал Гусейнов.
Первый замминистра также добавил, что к 2024 году планируется достичь показателей в 80 миллионов тонн, а к 2023 году — до 150 миллионов тонн грузов.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава Хабаровского края призвал решить вопрос с мостом на Сахалин.
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