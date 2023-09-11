Глава Камчатки призвал не закупать импортную рыбу ради внутреннего спроса

Глава Камчатки Солодов призвал не закупать импортную рыбу
Фото: Елена Верещака / ТАСС
Российские минтай, треска и горбуша полезнее для жителей России, чем импортные пангасиус или тилапия.
Государству необходимо отказаться от закупок импортной рыбы, чтобы увеличить внутренний спрос на российскую. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По мнению Солодова, необходимо «прямо ограничивать» в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях закупку импортной рыбы.
Глава Камчатки признал, что что при таком подходе существуют риски, связанные с ценовой политикой, однако российские минтай, треска и горбуша полезнее для жителей страны, чем импортные пангасиус или тилапия.
Солодов назвал «стратегически важнейшей задачей» увеличение потребления рыбы внутри страны на горизонте в пять лет.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Рыбном союзе пообещали осеннее снижение стоимости лосося в федеральных торговых сетях на 10-25%.
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