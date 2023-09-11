Украинские боевики атаковали Энергодар с помощью беспилотников

Попытка была нацелена на жилые многоэтажные дома.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
Украинские боевики вечером 11 сентября совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщают экстренные службы города.
"Ориентировочно, в 17:30 боевики ВСУ атаковали беспилотниками жилые многоэтажные дома в Энергодаре на улице Строителей", - указано в сообщении.
На данный момент известно, что один из беспилотников удалось уничтожить на подлете к городу, всего аппаратов было не менее четырех. Также уточняется, что в одном из зданий на первом этаже располагается отделение по вопросам миграции.
В данный момент информации о пострадавших нет.
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