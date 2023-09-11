Старовойт: в Рыльске с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 21 0

На месте происшествия работают силовые структуры.

Старовойт: в Рыльске с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство

Фото: Тришин Николай / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинские боевики совершили атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Курскую область, в городе Рыльск с дрона было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

К счастью, никто не пострадал, на месте работают правоохранительные органы. В двух зданиях повреждены фасады и выбиты стекла.

 

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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