Старовойт: в Рыльске с украинского беспилотника сброшено взрывное устройство

Украинские боевики совершили атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Курскую область, в городе Рыльск с дрона было сброшено взрывное устройство. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

К счастью, никто не пострадал, на месте работают правоохранительные органы. В двух зданиях повреждены фасады и выбиты стекла.