Уехали, не обещав вернуться: Путин заявил о хорошей тенденции по «возвращенцам»

Президент Путин: в России наблюдается хорошая тенденция по «возвращенцам»
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Политический лидер прибыл на площадку форума ВЭФ-2023 во второй день.
Во вторник во Владивостоке стартовал второй день «Восточного экономического форума». Одним из первых на торжественное мероприятие прибыл президент России Владимир Путин.
В рамках давно запланированного мероприятия политический лидер запустил горно-металлургический кластер в Приамурье. Теперь в нем будут производить стратегически важное сырье для титановой продукции.
Кроме прочего, Путин выступил перед присутствующими на ВЭФ с официальной речью. Особое внимание он уделил поведению «возвращенцев»: по данным источников, определенная часть людей, покинувших Россию, возвращается на Родину, что можно расценивать как позитивный сигнал.
«По поводу возвращенцев я еще не слышал, но тенденция хорошая. Мне очень приятно, что, как вы сказали, движуха пошла, Россия сосредотачивается. Это очень важное чувство сопричастности со своей Родиной», — сказал Путин на встрече с модераторами тематических сессий.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).
Ранее 5-tv.ru писал, что на ВЭФ-2023 уделили особое внимание проблемам коренного населения.
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