Песков раскрыл еще одного участника переговоров Путина с Ким Чен Ыном

Индивидуальной встречи глав двух стран не предполагается?

Визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию не обойдется без встречи с Владимиром Путиным. Об этом после ВЭФ заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политик уже в России. Однако цели и задачи визита пока не разглашаются. Известны также участники деловой беседы. По признанию Пескова, помимо самого Ким Чен Ына и Путина курировать мероприятие будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Встреча может состояться на днях. Это будет полноформатный визит — переговоры делегаций. После при необходимости лидеры продолжат разговор один на один», — рассказал Песков в эфире федерального канала, добавив, что индивидуальной встречи двух глав стран не предполагается.

Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде из Пхеньяна 11 сентября, сообщал южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на собственные источники в правительстве. Наиболее вероятной датой прибытия корейского лидера в прессе называли 13 сентября. Путин и Ким Чен Ын обсудят вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе, международные дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин провел переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойта.