Путин прибыл на космодром Восточный
Ожидается, что туда позднее приедет лидер КНДР Ким Чен Ын.
Фото: Климентьев Михаил / ТАСС
Президент РФ Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области.
Ожидается, что туда позднее приедет лидер КНДР Ким Чен Ын. Российский лидер же свою поездку анонсировал, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Известно, что президент уже встретился на «Восточном» с учащейся лицея из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, которая просила его оставить подпись на первом спутнике, созданном ею.
Северокорейский лидер прибыл в Россию 12 сентября. Его сопровождали высокопоставленные члены руководства страны, включая главу кабинета министров КНДР Ким Док Хуна. Личный бронированный поезд прибыл на станцию Хасан, Приморский край.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, диалог России и КНДР вошел в доковидное русло.
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