Под контролем: армия России подавляет попытки ВСУ форсировать Днепр
Армия России подавляет попытки ВСУ форсировать Днепр
Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru
Боевики раз за разом оказываются под огнем нашей артиллерии.
Тем временем Киев также продолжает попытки форсировать Днепр. На фоне провалов на других важных участках фронта режиму Владимира Зеленского нужен хоть какой-то результат.
Днем и ночью украинские боевики пробуют высадится на левый берег, но попадают под плотный огонь нашей артиллерии. Чем закончилась очередное такое десантирование противника, покажет корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения армии России продвигаются на марьинском фронте.
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