Российский боец закрыл собой сослуживцев от украинской гранаты

Самопожертвование и героизм бойца было словно оценено самой судьбой: военный получил много травм, но остался жив.

Российские военные ежедневно совершают подвиги на передовой, но не все из них становятся достоянием общественности. Об одном необычайном случае героизма РИА Новости рассказал боец первой славянской бригады с позывным «Водолаз».

«Начался контактный ближний бой и у меня к товарищу прилетела граната. Он спиной меня прикрыл», — вспоминает солдат.

Своим поступком российский боец спас не одну жизнь.

«Когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас», — рассказал «Водолаз».

И этот случай самопожертвования на передовой является еще более уникальным: военный, спасший своих соратников, выжил. Он был тяжело ранен осколками и до сих пор восстанавливается.

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