«Заживляла ее раны»: Лариса Долина поделилась воспоминаниями с дочкой Юлии Началовой

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 7 0

Долина: Юлия Началова сама подорвала свое здоровье

«Заживляла ее раны»: Лариса Долина поделилась воспоминаниями с дочкой Юлии Началовой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Юлия Началова

Певица стала крестной мамой Веры и поддерживает ее во всех начинаниях.

Лариса Долина, которая является крестной матерью дочери покойной Юлии Началовой, активно принимает участие в жизни 16-летней Веры. Об этом она рассказала в шоу «Много половин» на Rutube,  где откровенно поговорила с девушкой.

По словам Ларисы Александровны, крестины Веры стали для нее одним из лучших дней в жизни, она помнит его до мельчайших деталей, например, как она улыбалась у нее на руках.

Долина отметила, что с появлением дочери Юлия Началова изменилась, став спокойнее и серьезнее.

«Она тебя любила так, как никого в жизни. Она, конечно, сама подорвала свое здоровье. Ты вернула ее к жизни, благодаря тебе она заживляла свои раны: и физические, и душевные», — призналась певица.

Кстати, Вера решила пойти по стопам матери и заниматься вокалом. Долина, в свою очередь, поддержала такое решение и предложила девушке поступить в ее академию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Долина отчитала дочь Началовой.

Тема:
Юлия Началова
12 сент
«К крестной так не обращаются»: Долина отчитала дочь Началовой
2 сент
«Выступаю без мамы уже во второй раз»: дочь Юлии Началовой озвучила главную мечту
20 авг
Не хотелось бы превратиться в ее копию: дочь покойной Началовой решила свою судьбу
3 авг
«Умирал с ней»: Басков и Манучаров рыдали у гроба директора Началовой
25 мая
Стал вечным соседом: семья умершей Началовой пришла проститься с Кучеренко
29 апр
Мамины глаза: красавица-дочь Началовой стала как две капли воды похожа на певицу
30 мар
«Болевая точка»: дочь Началовой рассказала о жизни в новой семье
18 мар
«Четвертая весна без тебя…» — мать Юлии Началовой почтила память умершей певицы
18 мар
Отец Началовой о сравнении дочери с Костомаровым: «Некорректно проводить параллели»
17 мар
«Юля проиграла»: Запашный рассказал, как впервые узнал о болезни Началовой
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
95.98
1.28 103.11
1.55
Прощай, ретроградный Меркурий! Чего ждать знакам зодиака в ближайшие три...

Последние новости

15:34
«Ослабление влияния США»: в Британии заявили о крупной победе России над Западом
15:26
Вучич назвал безуспешными переговоры Белграда и Приштины
15:21
Какая разница, где тебя убьют: в чем суть новой тактики ВСУ и почему она бессмысленна
15:15
FPV-дрон «Упырь» начали применять в зоне спецоперации на Украине
15:14
Генпрокурор РФ Краснов встретился с членом комитета КНР по проверке дисциплины
15:12
Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
«Над нами вспышка»: очевидица рассказала о сбитых в Крыму беспилотниках
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России