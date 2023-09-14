«Заживляла ее раны»: Лариса Долина поделилась воспоминаниями с дочкой Юлии Началовой

Певица стала крестной мамой Веры и поддерживает ее во всех начинаниях.

Лариса Долина, которая является крестной матерью дочери покойной Юлии Началовой, активно принимает участие в жизни 16-летней Веры. Об этом она рассказала в шоу «Много половин» на Rutube, где откровенно поговорила с девушкой.

По словам Ларисы Александровны, крестины Веры стали для нее одним из лучших дней в жизни, она помнит его до мельчайших деталей, например, как она улыбалась у нее на руках.

Долина отметила, что с появлением дочери Юлия Началова изменилась, став спокойнее и серьезнее.

«Она тебя любила так, как никого в жизни. Она, конечно, сама подорвала свое здоровье. Ты вернула ее к жизни, благодаря тебе она заживляла свои раны: и физические, и душевные», — призналась певица.

Кстати, Вера решила пойти по стопам матери и заниматься вокалом. Долина, в свою очередь, поддержала такое решение и предложила девушке поступить в ее академию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Долина отчитала дочь Началовой.