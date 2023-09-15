Нет равных: российские морпехи вычислили все тактические ходы ВСУ
Российские морпехи вычислили тактические приемы ВСУ под Артемовском
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Знание противника помогает сдерживать накаты украинских боевиков с минимальными потерями.
Военные летчики сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Красного Лимана в ДНР. За минувшие сутки на Донецком направлении ВСУ восемь раз атаковали наши позиции, потеряв убитыми более трехсот солдат.
Потери Киев понес под Артемовском. Там российские бойцы обнаружили и точным попаданием ликвидировали блиндаж с националистами. Нет равных на фронте и нашим морским пехотинцам. Они давно вычислили все тактические приемы противника. Это позволяет сдерживать накаты украинской армии с минимальными потерями. Леонид Китрарь с подробностями.
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