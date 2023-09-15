Знание противника помогает сдерживать накаты украинских боевиков с минимальными потерями.

Военные летчики сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Красного Лимана в ДНР. За минувшие сутки на Донецком направлении ВСУ восемь раз атаковали наши позиции, потеряв убитыми более трехсот солдат.

Потери Киев понес под Артемовском. Там российские бойцы обнаружили и точным попаданием ликвидировали блиндаж с националистами. Нет равных на фронте и нашим морским пехотинцам. Они давно вычислили все тактические приемы противника. Это позволяет сдерживать накаты украинской армии с минимальными потерями. Леонид Китрарь с подробностями.