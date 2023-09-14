«Очередные вбросы»: Пушилин опроверг взятие Андреевки украинскими нацистами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 5 0

Пушили назвал вбросами заявления Киева о якобы взятии Андреевки

«Очередные вбросы»: Пушилин опроверг взятие Андреевки украинскими нацистами

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В районе населенного пункта продолжаются ожесточенные бои, в которых свои позиции удается улучшать лишь ВС РФ.

Заявления украинской стороны о переходе Андреевки под контроль Киева являются вбросами. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам государственного деятеля, под Артемовском, в районе населенных пунктов Клещеевки и Андреевки, продолжаются тяжелые боестолкновения, в которых российской стороне удается продвигаться и улучшать свои позиции.

«Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ (Вооруженными формированиями Украины — Прим. ред.) Андреевки являются очередными вбросами», — прокомментировал он в беседе с агентством РИА Новости.

Глава ДНР напомнил, что киевский режим не первый раз пускает фейки о захвате населенных пунктов. Ранее украинские власти уже заявляли о контроле над селам на авдеевском направлении, однако сами украинские нацисты и проверили на себе их вранье, отметил он. По словам Пушилина, тогда ВСУ, отправившиеся закреплять якобы свои позиции, были накрыты российским огнем.

Ранее 5-tv.ru писал, как боец армии России героически спас раненого сослуживца.

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