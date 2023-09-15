Истребители Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности
Первый полет усовершенствованной техники уже состоялся в рамках СВО.
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Российские фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности. Теперь они станут еще опаснее. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Соответствующее новшество уже было опробовано впервые в рамках специальной военной операции на Украине. Самолет такого типа уже успел поразить цель на поле боя.
До этого момента ракеты такого типа официально не использовались, ожидая своего часа. Военные специалисты ожидают, что совмещение двух устройств позволит извлечь больше эффективности из их работы, что точно сыграет на руку бойцам на фронте.
«Новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета», — объяснил собеседник агентства.
Для отработки нового состава авиакомплекса (носитель плюс ракета) задействовали наиболее современную версию самолета — Су-34НВО. Если система «приживется», ее планируют подключить и для выполнения «стратегических задач», например, при конфликте с НАТО.
Чуть раньше военный аналитик Драго Босник предупредил Европу и Запад о восходящей угрозе, исходящей от истребителя-бомбардировщика улучшенной комплектации.
До этого 5-tv.ru писал, что вооружение Су-34 «Кинжалами» даст России новые возможности в зоне спецоперации.
- 15 сент
- «Чему меня научили»: в ВСУ высказали недовольство по обучению от Запада
- 15 сент
- Охота объявлена: в ДНР раскрыли детали уничтожения Challenger 2
- 15 сент
- «Предательство»: двойное гражданство сыграло с Дробязко злую шутку
- 15 сент
- Один в поле воин: как российский танк обратил в бегство колонну ВСУ
- 15 сент
- «Непоколебимая позиция»: власти Кубы высказались об участии в конфликте на Украине
- 15 сент
- «Сюрприз» для США: Россия приготовила ответ ВСУ на западные ракеты АТАСMS
- 15 сент
- «Мы боялись их»: найдены доказательства психических расстройств боевиков «Азова»*
- 15 сент
- «Просто теряют боеспособность»: чем западная артиллерия уступает российской
- 15 сент
- ВСУ не спрятаться от российских артиллеристов: лучшее видео из зоны СВО
- 15 сент
- Пятеро на одного: кадры провальной атаки ВСУ на российский корабль в Черном море
Читайте также
87%
0.18 103.23
0.12
Нашли ошибку?