Истребители Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности

Российские фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности. Теперь они станут еще опаснее. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Соответствующее новшество уже было опробовано впервые в рамках специальной военной операции на Украине. Самолет такого типа уже успел поразить цель на поле боя.

До этого момента ракеты такого типа официально не использовались, ожидая своего часа. Военные специалисты ожидают, что совмещение двух устройств позволит извлечь больше эффективности из их работы, что точно сыграет на руку бойцам на фронте.

«Новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета», — объяснил собеседник агентства.

Для отработки нового состава авиакомплекса (носитель плюс ракета) задействовали наиболее современную версию самолета — Су-34НВО. Если система «приживется», ее планируют подключить и для выполнения «стратегических задач», например, при конфликте с НАТО.

Чуть раньше военный аналитик Драго Босник предупредил Европу и Запад о восходящей угрозе, исходящей от истребителя-бомбардировщика улучшенной комплектации.

До этого 5-tv.ru писал, что вооружение Су-34 «Кинжалами» даст России новые возможности в зоне спецоперации.