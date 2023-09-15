Один человек погиб и трое ранены при обстреле ВСУ Новой Каховки
Разрушения зафиксированы в трех многоэтажных домах.
Фото, видео: Telegram / Администрация Новокаховского городского округа; 5-tv.ru
Боевики киевского режима обстреляли Новую Кахову в Херсонской области. Об очередных преступных действиях неонацистов сообщили в администрации городского округа.
«Сегодня, 15 сентября, ВСУ безжалостно ударили по микрорайону „Сокол“. В районе улиц Горького-Довженко разрушены квартиры в трех многоэтажных домах», — говорится в сообщении властей.
По информации ТАСС, в результате обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к повреждению маршрутного автобуса. В момент попадания снаряда в средство общественного транспорта внутри находились люди.
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