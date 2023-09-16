Новые установки? Из-за чего НАТО может ввести войска на Украину

Экс-агент ЦРУ Макговерн: НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
ВСУ терпят серьезное поражение на поле боя.
Североатлантический яльянс может ввести свои регулярные войска на территорию Украины из-за серьезных неудач ВСУ в ходе расхваленного контрнаступления. Об этом в эфире YouTube-канала сообщил агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн.
«Украина терпит серьезное поражение. Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева», — заявил он.
Соединенные Штаты Америки (США) рассматривают еще один вариант попытки спасти украинские войска от окончательного поражения. По словам Макговерна, Вашингтон раздумывает над передачей Киеву дальнобойных ракет ATACMS, чей радиус достигает 300 километров.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинский военком случайно раскрыл реальный масштаб потерь ВСУ.
- 16 сент
- Новая тактика Киева? Какой план готовят боевики в Херсонской области
- 16 сент
- Украинцы убили трех человек в результате атаки на Светлодарск
- 16 сент
- «Жесточайший ответ»: НАТО вынесли новое предупреждение из-за попыток ударов по Крыму
- 16 сент
- Российские военные беглым огнем «выжигают» позиции ВСУ: как это было
- 16 сент
- С врагом не церемонясь: лучшее видео из зоны СВО за день
- 16 сент
- Артиллеристы РФ за сутки уничтожили в ДНР 9 машин ВСУ
- 16 сент
- Трамп позитивно оценил комментарий Путина об урегулировании кризиса на Украине
- 16 сент
- Путин: ВС РФ укомплектованы современными образцами вооружения на 85-90%
- 16 сент
- Украинский военком раскрыл чудовищный масштаб потерь ВСУ
- 16 сент
- Орудие к бою! Армия России отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ
Читайте также
82%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?