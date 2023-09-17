МО РФ: на подлете к Крыму уничтожены два беспилотника

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 9 0

Оба аппарата были самолетного типа.

МО РФ: на подлете к Крыму уничтожены два беспилотника

Фото: РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Ночью с 16 на 17 сентября два украинских БПЛА (беспилотных летательных аппарата) самолетного типа успешно уничтожены на подлете к Западному побережью полуострова Крым. Об этом сообщает Министерство обороны России.

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Атака беспилотников на регионы России
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