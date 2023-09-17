МО РФ: на подлете к Крыму уничтожены два беспилотника
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Оба аппарата были самолетного типа.
Фото: РИА Новости / РИА Новости
Ночью с 16 на 17 сентября два украинских БПЛА (беспилотных летательных аппарата) самолетного типа успешно уничтожены на подлете к Западному побережью полуострова Крым. Об этом сообщает Министерство обороны России.
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