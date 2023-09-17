В Тульской области возле логистического центра рухнул дрон-камикадзе

|
Алина Крылова
Алина Крылова 47 0

Украинский дрон-камикадзе упал на территорию тульского логистического центра

В Тульской области возле логистического центра рухнул дрон-камикадзе

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

На месте уже работают оперативные службы.

В Тульской области украинский дрон-камикадзе рухнул на территорию местного логистического центра. Обломки упали в непосредственной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала крупной металлургической компании.

По информации Telegram-канала Mash, пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные службы.

«По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет. Причины происшествия устанавливаются», — отмечают в федеральном ведомстве.

Известно, что территория, о которой идет речь, находится в особой экономической зоне. По предварительным данным, летательный объект подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

До этого беспилотники в небе над Тульской областью обнаруживали в конце августа. В Минобороны России информировали, что сразу два дрона были успешно сбиты системой ПВО на подлете к региону.

Ранее 5-tv.ru писал, что наж Крымом российские бойцы уничтожили сразу четыре беспилотника.

Тема:
Спецоперация
17 сент
«Следующий враг»: в США заявили, что плохая погода сорвет контрнаступление ВСУ
17 сент
«Россия победит по умолчанию»: США предрекли незавидную участь
17 сент
Поставил семью под удар: почему Зеленский отказывается от переговоров с РФ
17 сент
До сих пор запах гари: как киевский режим мстит за все свои неудачи
17 сент
Конец нации? Украинцы находятся под угрозой исчезновения
17 сент
ВСУ продолжают прятаться по подвалам: кадры с марьинского направления фронта
17 сент
В Киеве и десяти областях Украины звучит воздушная тревога
17 сент
Вперед к победе: кадры работы российской армии на лисичанском направлении
17 сент
Вашингтон «сменил тон»? Как ВЭФ повлиял на отношение Запада к Москве
17 сент
«Мертвая тишина»: Запад игнорирует новости об Украине
+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
«Любовь поколений»: как Добронравов перевернул сознание председателя Госдумы
12:12
«Следующий враг»: в США заявили, что плохая погода сорвет контрнаступление ВСУ
12:03
МО РФ: украинский беспилотник был перехвачен в небе над Воронежской областью
11:40
Глава КНДР Ким Чен Ын покинул Россию на бронепоезде
11:19
«Не звезда, а целая планета»: Садальский распереживался после смерти Добронравова
11:02
В Тульской области возле логистического центра рухнул дрон-камикадзе

Сейчас читают

Киркоров сильно рисковал: какие пластические операции самые опасные для пациента
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
«Словно памятник надежде»: лучшие песни на стихи Николая Добронравова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России