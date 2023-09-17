МО РФ: еще четыре украинских беспилотника уничтожены над Крымом

17 сентября с 1:45 до 2:20 ночи по московскому времени четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа успешно уничтожены на подлете к полуострову Крым. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Беспилотники уничтожены с двух сторон — над восточным и над северо-западными побережьями республики Крым.