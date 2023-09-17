«Антициклон-трансформер»: Москву в сентябре накроет небывалая субтропическая жара

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 0

Тишковец: в Центральную Россию на следующей неделе придет субтропическая жара

«Антициклон-трансформер»: Москву в сентябре накроет небывалая субтропическая жара

Фото: www.globallookpress.com / Булкин Сергей

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Тема:
Погода

В прошлом веке в столице зарегистрировали +25,4. Чего ожидает москвичей на этот раз?

Во второй половине сентября, с 18 по 24 число, в Центральную Россию придет субтропическая жара. Теплая погода порадует, в частности москвичей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Антициклон-трансформер принесет в Россию небывалую за столетие субтропическую жару», — написал он.

Синоптик уточнил, что температура воздуха будет держаться в пределах от +15 до +21 градуса. Ближе к выходным градус начнет повышаться. 29 сентября, в пятницу, на столбиках термометров можно будет увидеть +26 градусов, а на выходных — еще на градус выше.

Тишковец обратил внимание, что ожидаемые температурные показатели могут стать рекордными за последние 99 лет. В 1924 году в осенней столице была зафиксирована температура +25,4 градуса.

Ранее 5-tv.ru писал, когда в Москву придут первые заморозки.

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