Армия России испытает новое оружие в зоне спецоперации

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 36 0

Боевой группе «Царские волки» передадут дроны-камикадзе

Армия России испытает новое оружие в зоне спецоперации

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Его уже передали группе «Царские волки». Что же это за техника?

Новые дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80» передали для испытаний в зону специальной военной операции (СВО) специально для боевой группы «Царские волки». Этой информацией поделился в беседе с РИА Новости исполнительный директор «Андроидная техника».

«Мы передали „Царским волкам“ пару наших „БАС-80“, чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации», — заявил он.

Плюс этого нового оружия в том, что конструкция построена так, чтобы дрон с легкостью мог поместиться в тубус любого размера. Такие беспилотники должны облегчить работу операторам дронов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ким Чен Ыну и Шойгу показали самолеты стратегической авиации РФ.

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