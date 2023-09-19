Марочко: осенью ВСУ столкнутся со снижением эффективности техники НАТО
Подполковник Марочко: осенью снизится работоспособность техники НАТО
Фото: www.globallookpress.com / Federico Gambarini
Как это отразится на планах украинского командования?
С приходом осени у Вооруженных сил Украины (ВСУ) техника НАТО станет менее эффективной. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Уже есть заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что никакие погодные условия не повлияют на контрнаступ. Это значит, что его патроны из Пентагона дали четкое указание добиваться каких-либо результатов, невзирая на погодные условия, которые очень пагубно сказываются на ходе контрнаступления, потому что увеличивается количество потерь. Эффективность той техники, которую поставила НАТО, снижается в разы», — отметил военный деятель ЛНР.
По мнению собеседника, украинская армия не сократит активность в зоне специальной военной операции в ближайшее время.
«Зеленский будет пытаться добиться каких-либо результатов. Не важно, на каких участках. Главное, чтобы хоть какая-то „перемога“ звучала во время предвыборных речей товарища Байдена. Считаю, что ни распутица, ни осенние погодные условия сейчас не будут учитываться украинским командованием», — подытожил Марочко.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы уничтожают ВСУ на трофейном танке Т-64.
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