Обозреватель Метер: США создают серьезные проблемы для Запада из-за Украины
Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey
Политический обозреватель Зоран Метер указал на главное упущение Вашингтона в отношениях с Киевом.
У США изначально не было стратегии относительно Украины, и это главная ошибка, которая приведет весь «коллективный Запад» к большим проблемам — экономическим и социальным. Такое мнение выразил политический обозреватель Зоран Метер в своей статье для издания Geopolitika.news.
«Стратегии отступления нет, и они тащат нас в новый кошмар… Запад, прежде всего США, так как от них тут все и зависит, с самого начала вооруженного конфликта не заготовил никакой стратегии отступления и не придумал, что делать, если все пойдет по негативному сценарию или просто не так, как хотелось бы», — отметил Метер.
Эксперт отметил, что многие страны из состава НАТО и Евросоюза вступают в предвыборный год, но огромные финансовые потери — траты на военную помощь Киеву — и ущерб от антироссийских санкций обрекают их на упадок. И этот очевидный упадок уже сейчас приводит к недовольству населения.
США и их союзники с начала спецоперации РФ 24 февраля 2022 года поддерживают киевский режим. Кремль неоднократно заявлял, что поставки оружия и военной техники, подготовка кадров и финансовая помощь Украине не обеспечивают превосходства над Москвой, а лишь затягивают конфликт и снижают шансы на дипломатическое урегулирование.
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