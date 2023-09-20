Николая Добронравова похоронили рядом с первым министром обороны СССР

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 31 0

Церемония прощания со знаменитым поэтом-песенником состоялась 20 сентября.

Николая Добронравова похоронили рядом с первым министром обороны СССР

Фото: 5-tv.ru

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Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Поэта-песенника Николая Добронравова похоронили 20 сентября, в среду, на Новодевичьем кладбище. Могила великого композитора расположена рядом с могилами академика и министра обороны СССР, сообщает корреспондент «Известий».

Рядом с местом захоронения Николая Добронравова находится могила академика Владимира Фортова, а напротив нашли свое последнее пристанище Маршал СССР Виктор Куликов, первый министр обороны Советского Союза Сергей Соколов и авиаконструктор Михаил Симонов. Чуть дальше захоронены телеведущий Игорь Кириллов и актриса Вера Васильева.

Венки от Путина и Пахмутовой: как выглядит могила поэта Добронравова

Советский и российский поэт Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября в возрасте 94 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Ранее 5-tv.ru писал, как друзья и коллеги проводили в последний путь поэта-песенника Николая Добронравова.

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