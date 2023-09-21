Вернувшегося с СВО звезду «Дома-2» Барышева обокрали в ночном клубе Москвы

Звезду «Дома-2» Никиту Барышева, который недавно приехал в отпуск из зоны СВО, обокрали в столичном ночном клубе. С его карточки пропали почти два миллиона рублей боевых выплат, пишет Telegram-канал Mash.

Барышев получил повестку осенью 2022 года. Он оказался не из робкого десятка, поэтому «косить» от службы не стал. Однако даже в зоне конфликта жизненные взгляды звезды телестройки сильно не изменились — он то и дело вырывался в Москву в отпуски, где расхаживал по элитным клубам.

Недавно ему пришлось снова оторваться от своей работы и приехать домой, чтобы попрощаться с дедушкой. После похорон 26-летний Барышев решил залить горе в клубе «Эгоистка». Ночь напролет он поднимал себе настроение горячительными напитками, однако под утро заметил неладное — с карты пропали 1,8 миллиона рублей.

Барышев сильно засомневался, что мог прогулять такую круглую сумму и обратился за помощью в полицию. Известно, что деньги ушли несколькими переводами на разные счета.

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