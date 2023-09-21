Вернувшегося с СВО звезду «Дома-2» Барышева обокрали в ночном клубе Москвы

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

После веселого вечера он недосчитался почти двух миллионов рублей.

Вернувшегося с СВО звезду «Дома-2» Барышева обокрали в ночном клубе Москвы

Фото: Instagram* / baryshev_n

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Звезду «Дома-2» Никиту Барышева, который недавно приехал в отпуск из зоны СВО, обокрали в столичном ночном клубе. С его карточки пропали почти два миллиона рублей боевых выплат, пишет Telegram-канал Mash.

Барышев получил повестку осенью 2022 года. Он оказался не из робкого десятка, поэтому «косить» от службы не стал. Однако даже в зоне конфликта жизненные взгляды звезды телестройки сильно не изменились — он то и дело вырывался в Москву в отпуски, где расхаживал по элитным клубам.

Недавно ему пришлось снова оторваться от своей работы и приехать домой, чтобы попрощаться с дедушкой. После похорон 26-летний Барышев решил залить горе в клубе «Эгоистка». Ночь напролет он поднимал себе настроение горячительными напитками, однако под утро заметил неладное — с карты пропали 1,8 миллиона рублей.

Барышев сильно засомневался, что мог прогулять такую круглую сумму и обратился за помощью в полицию. Известно, что деньги ушли несколькими переводами на разные счета.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженную артистку РФ Искандер арестовали за покушение на торговлю наркотиками.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Спецоперация
21 сент
ВС РФ нанесли удар по объектам радиоразведки и подготовки диверсантов ВСУ
21 сент
Танк ВСУ обстрелял село в Брянской области, введен режим ЧС
21 сент
«Пора вернуться»: Украине предложили стать российским округом
21 сент
«Сигнал другим странам»: оскандалившаяся Бербок снова заговорила о войне с РФ
21 сент
Быстро и незаконно: сотрудники СБУ в отчаянии продают свои квартиры в ЛНР
21 сент
Эффективно и повсеместно: как работают российские ПТУР в зоне спецоперации
21 сент
За ними охотится ВСУ. Работа расчетов РСЗО «Торнадо-С»: лучшее видео из зоны СВО
21 сент
Минобороны заявило о сбитых беспилотниках ВСУ в четырех российских регионах
21 сент
Сержант-трансгендер Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера ВСУ: теперь в акушеры?
20 сент
У самолетов ВСУ отключается электроника из-за работы российской РЭБ
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:47
И там и тут показывают: украинское ТВ приукрасило выступление Зеленского в ООН
14:40
Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе
14:33
ВС РФ нанесли удар по объектам радиоразведки и подготовки диверсантов ВСУ
14:20
Эксперт по пожарной безопасности рассказал, как обнаружить утечку газа
14:05
Вернувшегося с СВО звезду «Дома-2» Барышева обокрали в ночном клубе Москвы
14:00
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Мне нужно было обнулиться полностью»: как Юта пережила смерть супруга

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России