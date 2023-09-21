Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО могли обеспечивать свои семьи

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 43 0

Президент назвал участников спецоперации героями.

Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО могли обеспечивать свои семьи

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин назвал героями участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса и призвал делать все, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи.

«Нужно делать все возможное, чтобы наших героев — в полном смысле, это герои, ребята, которые на передовой воюют, — чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи — там молодых людей очень много», — отметил российский лидер в ходе заседания президиума Госсовета.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие отразили пять атак противника на донецком направлении за минувшие сутки.

Тема:
Спецоперация
21 сент
«Где еще такой народ?» — Поплавская рассказала, из чего жены военных плетут сети для СВО
21 сент
В НАТО назвали следующую цель США после Украины: «Необходимо обеспечить победу»
21 сент
«Было бы ошибкой»: на Западе перестали рассчитывать на контрнаступление ВСУ
21 сент
«Валюта контрнаступления»: в США заявили об огромных потерях ВСУ у Работино
21 сент
Новая реальность: почему Зеленского ждет холодный прием в США
21 сент
ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ на острове Переяславский
21 сент
Защитники Донбасса за сутки отразили пять атак ВСУ в ДНР
21 сент
«Избитая армия Зеленского»: в США исключили шансы на победу ВСУ
21 сент
ВС РФ нанесли удар по объектам радиоразведки и подготовки диверсантов ВСУ
21 сент
Вернувшегося с СВО звезду «Дома-2» Барышева обокрали в ночном клубе Москвы
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.08
-0.54 102.36
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:51
Международный молодежный ядерный форум открылся в Обнинске
20:39
США заявили, что не будут передавать Украине ракеты ATACMS
20:30
«Где еще такой народ?» — Поплавская рассказала, из чего жены военных плетут сети для СВО
20:12
Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО могли обеспечивать свои семьи
20:10
Путин заявил о росте числа молодых людей до 9,7 млн к 2035 году
20:07
Не в сети: жители Ростовской области столкнулись со сбоями в мобильной связи

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Работаю над собой ежедневно»: Полина Гагарина назвала свой главный недостаток

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России