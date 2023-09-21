Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО могли обеспечивать свои семьи
Президент назвал участников спецоперации героями.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Президент РФ Владимир Путин назвал героями участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса и призвал делать все, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи.
«Нужно делать все возможное, чтобы наших героев — в полном смысле, это герои, ребята, которые на передовой воюют, — чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи — там молодых людей очень много», — отметил российский лидер в ходе заседания президиума Госсовета.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие отразили пять атак противника на донецком направлении за минувшие сутки.
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