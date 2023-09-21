Защитники Донбасса за сутки отразили пять атак ВСУ в ДНР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ в ДНР на донецком направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Урон был нанесен живой силе и технике противника.

Российские военнослужащие отразили пять атак противника на донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В военном ведомстве отметили, что враг был разбит в районе населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое и Химка в ДНР. Успехов армии РФ удалось добиться благодаря служенной работе подразделений «Южной» группировки войск, а также авиации и артиллерии.

«Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными» — прокомментировал начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

В Минобороны также рассказали, что украинские нацисты потеряли в боестолкновениях несколько единиц техники на данном участке фронта. ВС РФ ликвидировали две боевые бронированные машины, пять автомобилей и РСЗО «Ольха» из арсенала ВСУ. Также российские военные уничтожили орудие польского производства Krab в ДНР.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли удар по объектам радиоразведки и подготовки диверсантов ВСУ.

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