И грянул «Тор»: как российские зенитчики защищают небо с помощью новейшей техники

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Зенитчики ВС РФ защищают небо с помощью новейшей техники «Тор»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевая машина способна уничтожать даже самые небольшие вражеские дроны.

На купянском направлении успешно работает мухобойка с искусственным интеллектом. Именно так наши бойцы называют автономный комплекс ПВО «Тор» последнего поколения за его точность и маневренность.

Благодаря своим характеристикам и уникальному оборудованию эта машина способна уничтожать даже самые небольшие вражеские дроны. В этом убедилась корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

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