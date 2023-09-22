И грянул «Тор»: как российские зенитчики защищают небо с помощью новейшей техники

Боевая машина способна уничтожать даже самые небольшие вражеские дроны.

На купянском направлении успешно работает мухобойка с искусственным интеллектом. Именно так наши бойцы называют автономный комплекс ПВО «Тор» последнего поколения за его точность и маневренность.

Благодаря своим характеристикам и уникальному оборудованию эта машина способна уничтожать даже самые небольшие вражеские дроны. В этом убедилась корреспондент «Известий» Марина Кравцова.