Российская артиллерия «перемалывает» натовскую технику: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны РФ показало работу расчетов 2С19 «Мста-С» в зоне спецоперации
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Цели российской артиллерии «подсвечивает» разведка при помощи беспилотников.
В России неоднократно отмечали: переданная в руки ВСУ странами «коллективного Запада» техника становится законной целью ВС РФ. Это доказывает очередное видео Минобороны.
В видео показана работа расчетов самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С». Основная цель бойцов — именно техника, в первую очередь та, что наносит удары по мирным жителям.
«У них есть „три семерки“ (гаубица гаубица M777 производства США — Прим. ред.) — уничтожали мы, также „Цезари“ (самоходная артиллерийская установка CAESAR производства Франции — Прим. ред.) есть у них, ну и стандартные — даже те же самые 2С1 тоже у них имеются», — рассказал артиллерист с позывным «Батор».
В ходе работы российские военнослужащие тесно сотрудничают с разведчиками, которые при помощи дронов находят позиции неприятеля.
«Такого никто не делал»: как менялась тактика ВС РФ по ходу спецоперации
Также Минобороны опубликовало видео работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град». У этой техники — другая задача.
Получив от передовых наводчиков координаты скопления живой силы противника на одном из опорных пунктов ВСУ, артиллеристы выезжают на боевую позицию и бьют по неприятелю. Слаженная работа военнослужащих расчета РСЗО «Град» позволяет наносить оперативное огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники ВСУ.
Ранее 5-tv.ru показывал, как российские войска уничтожили два танка Leopard ВСУ на купянском направлении.
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