Российские войска уничтожили два танка Leopard ВСУ на купянском направлении

Украинские боевики продолжают терять западную технику на фронте.
Фото, видео: Kay Nietfeld / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие российской армии ликвидировали в зоне спецоперации вражеские танки Leopard. Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении удалось уничтожить две боевые машины.
Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 20 военнослужащих, два танка Leopard, три автомобиля и другое вооружение. Огневое поражение удалось нанести совместно с авиацией и артиллерией.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2.
- 22 сент
- Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью
- 22 сент
- Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Курской областью
- 22 сент
- В Раде заявили, что украинские власти заигрались
- 22 сент
- «Без тепла и электричества»: украинцам будет очень трудно пережить грядущую зиму
- 22 сент
- Правящей партии Польши предрекли крах из-за конфликта с Украиной
- 22 сент
- Смертельный подарок: Британия передала Украине танки с ядовитым асбестом
- 22 сент
- Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских офицеров через WhatsApp*
- 22 сент
- И грянул «Тор»: как российские зенитчики защищают небо с помощью новейшей техники
- 22 сент
- «Это дорого обойдется»: как Польша нанесла мощный удар по Украине
- 22 сент
- Как танки Т-80 и ЗРК «Оса» разносят позиции ВСУ — лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
53%
-0.04 102.25
-0.11
Нашли ошибку?