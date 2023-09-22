Российские войска уничтожили два танка Leopard ВСУ на купянском направлении

Военнослужащие российской армии ликвидировали в зоне спецоперации вражеские танки Leopard. Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении удалось уничтожить две боевые машины.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 20 военнослужащих, два танка Leopard, три автомобиля и другое вооружение. Огневое поражение удалось нанести совместно с авиацией и артиллерией.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2.