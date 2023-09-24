Игра в поддавки: почему Киев начал капризничать на фоне провальных атак ВСУ

То ли это сливают украинцы партнеров — мол ну как воевать на таком! То ли партнеры начинают потихоньку сворачивать поддержку под благовидным предлогом.

Киев действительно переключает свое внимание с южного направления. Там подразделения ВСУ все чаще уходят в оборону, а как раз в районе Артемовска Бахмута участились мясные штурмы. Чем они заканчиваются на этой неделе показало российское министерство обороны — кадры ужасные — мы даже не можем их толком показать. Там горы трупов украинских солдат и это не фигура речи.

На фоне провальных атак Киев начал капризничать, что ему поставляют некачественную технику, как в поговорке про плохого танцора. На этой неделе немецкий Spigel сообщил, что в последней партии танков Leopard украинская приемка завернула десять из 20 машин из-за их плохого технического состояния. А на месте их некому и нечем ремонтировать уточняет издание. Следом датчане выступили с покаянием — вы знаете, у нас тоже танки не очень. А что тут удивительного, датчане отправили технику, которую сами сняли с вооружения еще в 2005 году. И она тихо ржавела в каких-то ангарах и музеях.

Настоящая игра в поддавки, чья техника хуже. То ли это сливают украинцы партнеров — мол ну как воевать на таком! То ли партнеры начинают потихоньку сворачивать поддержку под благовидным предлогом — ну что с нас взять, у нас и техники-то толковой нет.

Все это происходит на перепутье. В США сменился главком — генерал Марк Мили покинул пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. США на его место утвердил 61-летнего Чарльза Брауна. Первый афроамериканец, назначенный на этот пост. К слову министр обороны США тоже впервые афроамериканец. а флотом командует женщина. Экспериментальная, так сказать боевая дружина.

Логично предположить, что новые американские командиры будут искать новые подходы в применении военной мощи. Уходящий на заслуженную пенсию Марк Милли успел провести последний в своей карьере «украинский раммштайн», где все свелось по сути к знакомству с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Он сразу раздал всем свои визитки, чувствуется деловая хватка и полное отсутствие военного опыта. Заверил собравшихся, что у него все под контролем и сдаваться никто не намерен.

Хотя кадры с фронтов говорят обратное — сдаются украинские бойцы, сдаются целыми подразделениями. Это кадры от российского министерства обороны — от одной из штурмовых групп. И это большая проблема для Киева — поскольку техники им еще поставят, но где брать людей?