Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над Курской областью
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Атака была успешно пресечена дежурными средствами ПВО.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Над территорией Курской области дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку была успешно пресечена около 22:30.
Прежде стало известно, что этим вечером средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над Белгородской областью
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