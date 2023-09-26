Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен на Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку была успешно пресечена около 05:30 часов утра.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне поздно вечером над Курской областью были сбиты еще два украинских беспилотника.