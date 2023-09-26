Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 0

Атака была успешно пресечена дежурными средствами ПВО.

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен на Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку была успешно пресечена около 05:30 часов утра.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне поздно вечером над Курской областью были сбиты еще два украинских беспилотника.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
25 сент
Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над Курской областью
25 сент
Семь украинских беспилотников уничтожили над Белгородской областью
25 сент
Украинский беспилотник пытался атаковать Белгородскую область
25 сент
Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Брянской областью
25 сент
Силы ПВО нейтрализовали четыре украинских БПЛА над Черным морем и Крымом
25 сент
Противовоздушная оборона отразила атаку украинского дрона над Тульской областью
24 сент
Богомаз: ВСУ попытались совершить теракт в Брянской области
24 сент
МО РФ: украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
24 сент
МО РФ: украинский дрон уничтожен над Курской областью
22 сент
Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью
+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
Почему Наталья Рудова не играет в театре: «Мне не нужны аплодисменты»
6:19
Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью
6:10
Год со дня теракта на «Северных потоках»: как продвигается расследование
6:00
Грозный истребитель Су-34: лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
Могут содержать канцерогены: какая косметика вызывает рак кожи
5:34
Вместо опят: в Подмосковье грибники нашли трехметрового питона

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России