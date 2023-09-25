Есть что скрывать? Дания боится расследовать с Россией подрыв «Северных потоков»

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Рита Миронова
Рита Миронова 21 0

Посол Барбин: Дания боится расследования с Россией подрыв «Северных потоков»

Есть что скрывать? Дания боится расследовать с Россией подрыв «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry1

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Тема:
Северный поток

Взаимодействия по расследованию взрывов на газопроводах между Данией и Россией по-прежнему нет. В чем причина?

Власти Дании опасаются, что совместное с Россией расследование подрыва «Северных потоков» принесет результаты, которые навредят сотрудничеству с Америкой или поставкам оружия Украине. Такое предположение в беседе с РИА Новости выразил посол в Копенгагене Владимир Барбин.

«Не выражает ли такая позиция датской прокуратуры наличие в Копенгагене опасений, что российская сторона может узнать нечто, что создаст риски для сотрудничества Дании с США в сфере безопасности или же поставок Данией вооружений Украине?» — предположил он.

Прокуратура Дании все еще не сотрудничает с Россией, объясняя это тем, что исполнение ее запросов может «поставить под угрозу национальную безопасность королевства».

Газопроводы «СП» и «СП — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Их спецслужбы обнаружили на месте повреждения трубопроводов взрывчатку.

В России подрыв «Северных потоков» расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Совбезе назвали подрыв «СП» одним из самых резонансных терактов Киева и Запада.

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