Трамп борется за выживание. Итоги суда уже известны?
Трамп назвал решение суда по своему делу ужасным и антиамериканским
Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP
Бывший президент США раскритиковал вердикт законодательного округа. Но это еще не конец.
Бывшего президента США Дональда Трампа в суде на Манхэттене признали виновным в мошенничестве. Из-за такого решения его нью-йоркские лицензии на бизнес были отозваны. Естественно, такое решение судьи Трампу не понравилось. Политик назвал его «ужасным» и «антиамериканским» в своей социальной сети.
Бывший президент заявил, что на него совершаются широкомасштабные нападки. Также жертвой становятся члены семьи политика и его сторонники. Такое решение суда Трамп видит антиамериканским.
Также в своем посте Трамп обвинил прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс в коррумпированности и заявил, что судья следовал ее указаниям.
«Ничего подобного в нашей стране раньше не происходило. Мои гражданские права были нарушены, и какой-нибудь апелляционный суд, федеральный или штатный, должен отменить это ужасное антиамериканское решение. Если они могут сделать это со мной, они могут сделать это с вами!» — заявил экс-глава государства.
Трампа отдали под суд не просто так?
Суд в США признал бывшего главу Белого дома Дональда Трампа виновным по гражданскому делу. Желающие его «устранения» радуются: на данный момент Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.
Иск против Трампа о мошенничестве был направлен в суд год назад. По версии генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, компания экс-президента предоставляла неверные сведения о стоимости активов с целью получить более выгодные для себя условия по кредитам и страховке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в США признал Трампа виновным в мошенничестве.
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