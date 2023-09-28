«Мы электрозависимы»: как пережить магнитную бурю

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 10 0

Врач Кондрахин: при магнитной буре людям с недугами нужно исключить нагрузки

«Мы электрозависимы»: как пережить магнитную бурю

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger

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Тема:
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Явление накроет Землю 29 и 30 сентября.

На здорового человека магнитные бури практически никак не влияют, однако людям с заболеваниями нужно быть осторожными. Об этом телеканалу «360» рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

«Если у человека имеется заболевание сердца или почек, то определенные природные явления дают ему о себе знать. Как ни крути, мы электрозависимы, все в организме работает на электрическом импульсе, и электромагнитные возмущения сказываются», — отметил он.

Врач также добавил, что при магнитных бурях иногда обостряются имеющиеся болезни. В эти дни специалист посоветовал отказаться от физических нагрузок и ограничить интоксикацию организма, в частности, уменьшить употребление кофе, сигарет или алкоголя.

Нужно провести этот период без напряжения, раньше ложиться спать. Мощные магнитные бури накроют Землю 28 и 29 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать при плохом состоянии в магнитную бурю.

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